টাঙ্গাইলে নদীতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু, আরেকজন নিখোঁজ
টাঙ্গাইলে গোসলে নেমে লৌহজং নদীতে ডুবে মেহেদী হাসান (৮) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এসময় আরেকজন নিখোঁজ রয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের পশ্চিম আকুর টাকুরপাড়া স্টেডিয়াম ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত মেহেদী হাসান (৮) টাঙ্গাইল শহরের পশ্চিম আকুর টাকুরপাড়ার শফিকুরের ছেলে। আর নিখোঁজ আদিব (১০) একই এলাকার আব্দুল করিমের ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, প্রতিদিনের মতো লৌহজং নদীর আশপাশে মাছ ধরত দুই শিশু। পরে তারা নদীতে গোসল করত। বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে মাছ ধরা শেষে তিনজন স্টেডিয়াম ব্রিজের নিচে গোসলে নামে। এসময় পানিতে প্রচণ্ড স্রোত থাকায় দুজন তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে মেহেদী হাসানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা এসএম হুমায়ুন কার্নায়েন বলেন, ‘ডুবুরি দল এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।’
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জিকেএস