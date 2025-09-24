  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত/ ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালতের বিচারক এম. এ. সাইদ এ রায় দেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা কাশিপুর এলাকার মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে রনি (৪০) ও ফতুল্লার নসিংপুর এলাকার মৃত নাসিরের ছেলে বশির। রায় ঘোষণার সময়ে আদালতে তারা অনুপস্থিত ছিলেন।

কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান জানান, ২০১৩ সালের ৪ মে নারায়ণগঞ্জ সদর থানাধীন গোগনগর মসিণাবন্দ জামে মসজিদের উত্তর পাশে মাদক বেচাকেনার সময় আসামিদের ১৫৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার বিচার শেষে আদালত আজ এই রায় দেন।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএইচকে/জিকেএস

