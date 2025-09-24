নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালতের বিচারক এম. এ. সাইদ এ রায় দেন।
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা কাশিপুর এলাকার মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে রনি (৪০) ও ফতুল্লার নসিংপুর এলাকার মৃত নাসিরের ছেলে বশির। রায় ঘোষণার সময়ে আদালতে তারা অনুপস্থিত ছিলেন।
কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান জানান, ২০১৩ সালের ৪ মে নারায়ণগঞ্জ সদর থানাধীন গোগনগর মসিণাবন্দ জামে মসজিদের উত্তর পাশে মাদক বেচাকেনার সময় আসামিদের ১৫৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার বিচার শেষে আদালত আজ এই রায় দেন।
