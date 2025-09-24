হাতির পিঠে চড়ে অধ্যক্ষের রাজকীয় বিদায়

হাতির পিঠে চড়ে অধ্যক্ষের রাজকীয় বিদায়
বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার ছাইহাটা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আওরঙ্গজেব স্বপনকে হাতির পিঠে চড়ে রাজকীয় বিদায় জানালেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তাকে ব্যতিক্রমী এ বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজকীয় এ বিদায় দেখতে আশপাশের এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ কলেজ চত্বরে ভিড় করে।
আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠানে ছাইহাটা ডিগ্রি কলেজের সভাপতি জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট নূর -এ- আজম বাবু, ছাইহাটা ডিগ্রি কলেজ সারিয়াকান্দি বগুড়ার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মো. আবুল কালাম আজাদ ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মিল্লাত হোসেন মিঠু।
অ্যাডভোকেট নূর -এ- আজম বাবু বলেন, ৩১ বছরের কর্মজীবন শেষে অবসর গ্রহণ করলেন। এ কলেজকে একটি ছোট্ট টিনের ঘর থেকে শুরু করে তিলেতিলে পরিশ্রম করে যারা এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। পায়ে হেঁটে সাইকেলের চড়ে বিনা বেতনে, খেয়ে না খেয়ে দীর্ঘদিন শ্রম দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তদবির করে আজকে যারা কলেজকে দাঁড় করিয়েছেন তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ মো. আওরঙ্গজেব স্বপন একজন।
ছাইহাটা ডিগ্রি কলেজের সাবেক সভাপতি প্রতিষ্ঠাতা মিল্লাত হোসেন মিঠু বলেন, ‘আওরঙ্গজেব স্বপন শুধু একজন অধ্যক্ষ ছিলেন না; তিনি ছিলেন এলাকার আলোকবর্তিকা। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি শত শত ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন, তৈরি করেছেন সুদক্ষ নাগরিক।’
বিদায়ী অধ্যক্ষ মো. আওরঙ্গজেব স্বপন জানান, ‘কর্মজীবনে ভাবিনি এত সম্মান পাবো। এলাকার মানুষের ভালোবাসা ও দোয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আজকের এ আয়োজন আমাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করবে।’
