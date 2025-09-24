মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের লাঠির আঘাতে মায়ের মৃত্যু

মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের লাঠির আঘাতে মায়ের মৃত্যু
দিনাজপুরের হিলিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের লাঠির আঘাতে নুরবানু বেগম (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হাকিমপুর উপজেলার আলীহাট ইউনিয়নের পালশা (পাঠানপাড়া) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নুরবানু একই গ্রামের আলম সরকারের স্ত্রী।
হাকিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফিরোজ কবির জানান, সকালে মায়ের কাছে টাকা চান ছেলে ওয়াজেদ। টাকা না দেওয়ায় বিকেলের দিকে মায়ের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ছেলে লাঠি দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। বগুড়ায় নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
ওসি নাজমুল হক বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছেলেটিকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ থানায় আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।
