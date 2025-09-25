স্বামীর পরকীয়া নিয়ে কলহ, স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

স্বামীর পরকীয়া নিয়ে কলহ, স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
পরকীয়া প্রেমের জেরে রংপুরের পীরগাছায় জেসমিন নাহার কাকলি (৩১) নামে দুই সন্তানের এক জননীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আবু রায়হান মিয়ার বিরুদ্ধে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে নিহতের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সযোগে তার বাবার বাড়িতে রেখে স্বামী পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে পরিবার।
এর আগে গত মঙ্গলবার দিনের কোনো এক সময় গাজীপুরের কোনাবাড়িতে স্বামীর কর্মস্থলের ভাড়া বাসায় তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে নিহতের পরিবার দাবি করেছেন।
নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জেসমিন নাহার কাকলির সঙ্গে তার স্বামী আবু রায়হানের প্রায় ১৩ বছর আগে বিয়ে হয়। তাদের সংসারে ১১ ও ৪ বছর বয়সী দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর কাকলি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। কিন্তু প্রায় ৮ মাস আগে তার স্বামী তাকে তার কর্মস্থল গাজীপুরের কোনাবাড়িতে নিয়ে যান। সেখানেই তারা ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।
তবে সম্প্রতি আবু রায়হান পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়লে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এই কলহের জের ধরে মঙ্গলবার দিনের কোনো এক সময় আবু রায়হান তার স্ত্রী জেসমিন নাহার কাকলিকে পিটিয়ে হত্যা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর বুধবার ভোরে গোপনে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ পীরগাছায় তার বাবার বাড়িতে রেখে তিনি পালিয়ে যান।
নিহতের বাবা ইলিয়াস খান বলেন, আমার মেয়ের সুখের সংসার ছিল। গাজীপুরের কোনাবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর জামাতা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি জানাজানির পর মেয়ের সঙ্গে তার বিরোধ দেখা দেয়। সেই বিরোধের জেরেই আমার মেয়েকে পিটিয়ে হত্যার পর লাশ বাড়িতে রেখে পালিয়ে যায় আবু রায়হান।
পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোমেল বড়ুয়া বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
