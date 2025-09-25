দুর্গাপূজায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির ব্যতিক্রমী আয়োজন

দুর্গাপূজায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির ব্যতিক্রমী আয়োজন
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন মন্দিরে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পাঠানো নগদ অর্থ ও উপহার মন্দির পরিচালনা কমিটির নেতাবৃন্দের হাতে তুলে দেন অতিথিরা।
এসময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে প্রতিটি মন্দির কমিটির প্রতিনিধিদের গলায় জাতীয় পতাকা পরিয়ে দেন। জেলা শহর ও সদর উপজেলার মোট ২১টি মন্দিরে এই উপহার পৌঁছে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে জেলার বাকি মন্দিরগুলোতেও এ উপহার পৌঁছে দেবে দলটি।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, দুর্গাপূজা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধর্ম, বর্ণ বা রাজনৈতিক মতপার্থক্য দিয়ে আমরা বিভক্ত নই, আমরা সবাই বাংলাদেশি। তাই দেশ ও সমাজের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
তিনি বলেন, আজকে আপনাদেরকে দেশের পতাকা উপহার দিয়েছি। এর কারণ আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। আমরা সবাই বাংলাদেশি, ধর্ম যা-ই হোক না কেন, বাংলাদেশি হিসেবে আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। আমরা একসঙ্গে সামাজিকভাবে এই রাষ্ট্রে বসবাস করছি।
তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি এই উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের চুয়াডাঙ্গা জেলার আহ্বায়ক সুরেশ কুমার আগরওলা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়।
