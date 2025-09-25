  2. দেশজুড়ে

মণ্ডপে উৎসবের আমেজ, প্রতিমার সাজসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পীরা

জেলা প্রতিনিধি
ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে মণ্ডপগুলোতে প্রতিমার সাজসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পীরা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ফরিদপুরে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। জেলার ৭৫৮টি মণ্ডপে শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা ও প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। এ বছর মহালয়ার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর মহাষষ্ঠীর মাধ্যমে মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। পূজার সমাপ্তি হবে ২ অক্টোবর মহাদশমী ও প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে।

মৃৎশিল্পীরা জানান, প্রতিমার দোঁ-মাটির কাজ শেষ হয়েছে এবং এখন রঙ ও সাজসজ্জার কাজ চলছে। এবারের পূজায় দেবী দুর্গা আসবেন গজে (হাতি) করে, যা শান্তি ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। অন্যদিকে, দোলায় (পালকি) চড়ে গমন মহামারি বা অশুভ কিছুর ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়।

এদিকে পূজা উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুতিমূলক সভা করেছে।

ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল বলেন, জেলার ৯টি উপজেলায় মোট ৭৫৮টি পূজামণ্ডপে দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপগুলোতে সার্বক্ষণিক পুলিশ পাহারা থাকবে। অন্য মণ্ডপগুলোতে আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। ইতোমধ্যেই সব পূজামণ্ডপকে বহিস্তরের নিরাপত্তা চাদরে আনা হয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, এবার পুজায় মাঠে থাকবে ৭১টি মোটরসাইকেলভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ টহল দল ও ১৫টি পৃথক ভ্যান টিম। জেলার গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসানো হবে ১১টি চেকপোস্ট। চুরি-ছিনতাই রোধে কাজ করবে পুলিশের বিশেষ টহল দল। পাশাপাশি সাদা পোশাকে দায়িত্ব পালন করবেন ৩০ জন ডিবি পুলিশ এবং ২৫ জন ডিএসবি সদস্য।

শহর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি রাম দত্ত জানান, পূজা কমিটি সরকারের দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী সব ধরনের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে। এছাড়া মন্দির কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

এবারে পূজার নিরাপত্তায় বিএনপি ও যুবদলসহ তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও এগিয়ে এসেছেন। জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, তারা পালাক্রমে মন্দিরগুলোতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখবেন।

জেলা প্রশাসক মো. কামরুল হাসান মোল্লা জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পূজার সময় নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করবে। তারা পূজা কমিটিগুলোর সঙ্গে সভা করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন।

