যশোরে মাংসের দোকানে অভিযান, জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যশোরে এক মাংস ব্যবসায়ীর দোকানে একটি বাছুর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরতলির ধর্মতলায় মা-বাবার দোয়া মিট হাউজে এ বাছুর পাওয়া যায়। যা নিয়ে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

খবর পেয়ে দুপুর ১২টার দিকে টাস্কফোর্স টিম সেখানে অভিযান চালায়। তবে ওইসময় পালিয়ে যান দোকান মালিক নজরুল ইসলাম। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত দোকানে উপস্থিত লোকজনের কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান জানান, ‘সকালে তাদের কাছে খবর আসে নজরুলের কসাইখানায় গরুর বাচ্চা পড়ে রয়েছে। তারা তাৎক্ষণিক সেখানে অভিযান চালান। কিন্তু তাদের পৌঁছানোর আগে ওই গরুর বাচ্চাটি সরিয়ে ফেলা হয়।’

প্রতিষ্ঠান মালিককে ফোন করে আসতে বললে তিনি ১০ মিনিট পর আসছেন বলে আর আসেননি। পরে দোকানে থাকা ১২ কেজি গরুর মাংস ধ্বংস ও ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কিশোর কুমার সাহা, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নাজনীন নাহার, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মহিবুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

