মুন্সিগঞ্জে যুবদলের ৪ নেতাকে শোকজ

প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মুন্সিগঞ্জের দুই উপজেলায় যুবদলের শীর্ষ চার নেতাকে কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে যুবদলের সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।

নোটিশ সূত্রে জানা যায়, শ্রীনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. জয়নাল আবেদীন মৃধা জেমস ও সিরাজদীখান উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইয়াসিন সুমন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. দেলোয়ার হোসেন ও সদস্যসচিব মো. শাহাদাৎ শিকদারকে এ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।

নোটিশে বলা হয়, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বে থেকেও সংশ্লিষ্ট নেতারা জেলা যুবদলের সঙ্গে সমন্বয় না করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। যার মাধ্যমে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

তাদের যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জবাব দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত ওই নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

