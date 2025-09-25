  2. দেশজুড়ে

টিকটক করার সময় ট্রেনের ধাক্কা, প্রাণ গেলো যুবকের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে টিকটক ভিডিও করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় নুর ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টম্বর) বিকেলে জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উত্তর পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নুর ইসলাম সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার সলপ এলাকার শামসুল হকের ছেলে।

জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নাদির-উজ-জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, বিকেলে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উত্তর পাশে মোবাইল দিয়ে টিকটক ভিডিও করছিলেন নুর ইসলাম। এসময় ঢাকাগামী বলাকা কমিউটার ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলে তার ডান হাত থেঁতলে যায় এবং মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরে তাকে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

আমিনুল ইসলাম/এসআর/জেআইএম

