চেতনানাশক খাইয়ে ইজিবাইক ছিনতাই, হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছেন রাকিব

চেতনানাশক খাইয়ে ইজিবাইক ছিনতাই, হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছেন রাকিব
হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে অসহায় এক যুবক। চোখে-মুখে, হাতে-পায়ে, মাথায় আঘাতের চিহ্ন। পাশে বসা মায়ের মুখ থেকে কান্নার শব্দ। তিনি বিড়বিড় করে শুধু বলছেন, ‘গাড়িটা না পেলে সংসার কীভাবে চলবে? আর মহাজনকে গাড়ির টাকা কীভাবে শোধ করবো? আমার ছেলেটাকে মেরে, অচেতন করে ফেলে রেখে গেছে। আমি প্রশাসনের কাছে হাতজোড় করে বলি, ইজিবাইকটা যেন উদ্ধার করে দেয়’।
কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি আরও বলছিলেন, ‘যখন উদ্ধার করি আমার ছেলের চোখ বন্ধ, কোনো কথা বলছিল না। সেইসময় আমি নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করিছি। তারপর ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখে জ্ঞান নেই।’
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ফকিরহাটের উপজেলার কাটাখালী-সংলগ্ন একটি ইটভাটার পাশে রাকিবুল কবির নামের এক যুবককে অচেতন করে তার কাছ থেকে ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।
ভুক্তভোগী রাকিবুল কবির সদর উপজেলার কাড়াপাড়া ইউনিয়নের আব্দুর রব শেখের ছেলে।
রাকিবের মা মাজেদা বেগম জানান, রাকিব প্রতিদিনের মতো ভাড়ায়চালিত ইজিবাইকটি নিয়ে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ দুপুরে শোনেন ফকিরহাটের কাটাখালী-সংলগ্ন একটি ইটভাটার পাশে একটি মাঠে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। চোখে-মুখে, হাত-পায়ে আঘাতের চিহ্ন। পরে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করানোর পর জ্ঞান ফিরেছে।
তিন দিন পর জ্ঞান ফিরলে ভুক্তভোগী রাকিবুল কবির বলেন, ‘রোববার সকালে বাগেরহাট আদালতের সামনে থেকে এক লোক ইজিবাইক ভাড়া নেওয়ার কথা বলে। নিজেকে প্রশাসনের লোক পরিচয় দিয়ে ফকিরহাটের নওয়াপাড়া যাওয়ার কথা বলে। তার কোমরে একটি অস্ত্রও দেখেছি। নওয়াপাড়া পৌঁছালে একটি সাদা গাড়ি আসে। গাড়িতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্টিকার লাগানো ছিল। আমার ইজিবাইক রেখে তাদের সহযোগিতা করতে হবে বলে গাড়িতে তুলে নেয়। এসব দেখে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। গাড়িতে ওঠার পর ভেতরে থাকা একটি বোতল থেকে পানি খেতে দেয়। এরপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে হাসপাতালের বেডে নিজেকে পড়ে থাকতে দেখি।’
রাকিবুলের বড় বোন আসমা বেগম বলেন, ‘সড়কের পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজন আমাদের খবর দেয়। ভাইকে উদ্ধার করে আনার তিন দিন পর জ্ঞান ফিরেছে। এখনো আমার ভাই পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। ইজিবাইকটা উদ্ধারের জন্য ফকিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।’
এ বিষয়ে ফকিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর আব্দুর রাজ্জাক মীর বলেন, ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনায় অভিযোগ পেয়েছি। ইজিবাইকটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
