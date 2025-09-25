কুমারনদে ডুবে দুই নাতিসহ দাদির মৃত্যু
ফরিদপুরে পানিতে ডুবে দুই শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার অম্বিকাপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ভাসান চড়ে কুমারনদে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের সহায়তায় দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।
স্থানীয় সাগর মোল্লা বলেন, দুপুরে বাড়ির পাশে কুমার নদে গোসল করতে গিয়ে দুই শিশু সোয়াদ (৬) ও তৌসিফ (৭) পানিতে ডুবে যায়। তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে দাদিসহ (৭০) তিনজন নিখোঁজ হন।
ফরিদপুর সদর উপজেলার কাপড় ইউনিয়নের পশ্চিম ভাষানচর চৌধুরী বাজার এলাকায় কুমার নদে এ ঘটনা ঘটে। তৌসিফ ও সোয়াদ ভাসান চর প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। তাদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে কেউ বুঝতে পারেনি। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নদীতে দুটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় জনতা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। মরদেহ উদ্ধার করলে পরিচয় জানতে পারে।
ফরিদপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মোহাম্মদ নিসার আলী বলেন, আমরা পৌনে ৫টার দিকে দুটি মরদেহ দেহ নদীতে ভেসে উঠেছে বলে খবর পাই। সন্ধ্যা ৬টার দিকে সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করলে মরদেহের পরিচয় জানা যায়। এ সময় অপর আরেক শিশু নিখোঁজ রয়েছে। কিছু সময় মৃতদেহটি খোঁজার পরে সন্ধ্যার কারণে আমরা অভিযান সমাপ্ত করা হয়।
