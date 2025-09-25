  2. দেশজুড়ে

জামিনে মুক্ত হলেন আউয়াল খানসহ ছাত্রদলের ৮ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মুক্তি পাওয়ার পর নেতাকর্মীরা তাদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন/ছবি-সংগৃহীত

চার দিন পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী এম এ আউয়াল খানসহ কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের আট নেতা।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তারা জামিনে মুক্ত হন। এসময় কারাফটকে শত শত নেতাকর্মীর ঢল নামে। ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন তারা।

এরআগে সকাল থেকেই এম এ আউয়াল খানের এলাকা কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন এবং তিতুমীর কলেজ স্লোগান দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনার সরকারের আমলে রাজধানীর গুলশান ও বনানী থানায় করা তিনটি মামলায় রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ওই তিনটি মামলায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে জামিন শুনানি হলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর আইনি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা কারামুক্ত হন।

কারামুক্তির পর এম এ আউয়াল খান বলেন, ‌‘দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে পতিত ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সারাদেশকে কারাগারে পরিণত করেছিল। আগেও কোনো জেল-জুলুম-হুলিয়া দিয়ে আমাদের আটকে রাখতে পারেনি, এখনো পারবে না। এই মুক্তি আমাদের আন্দোলনকে আরও বেশি গতিশীল করবে।’

জামিনে মুক্ত আউয়াল খান ছাড়া অন্যরা হলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি রেজওয়ানুল হক সবুজ, সহ-সভাপতি সোহাগ মোল্লা, সাবেক ছাত্রদল নেতা শরীফুল ইসলাম মাসুম, ছাত্রদল নেতা হান্নান মামুন, রাশেদ উল্লাহ রাশেদ, আলমগীর বিশ্বাস রাজু ও মো. রাসেল।

জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম

