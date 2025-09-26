গাজীপুরে ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকায় একটি ঝুট গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের কর্মীরা সাড়ে ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে গুদামে এ আগুন লাগে।
স্থানীয়রা জানান, সন্ধ্যার পর হঠাৎ ওই কারখানায় ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে প্রথমে কোনাবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ শুরু করে। আগুনের ভয়াবহতা বাড়লে পরে ভোগড়া মডার্ন ফায়ারের ২টি ও সারাবো ফায়ার সার্ভিসের ২টিসহ মোট সাতটি ইউনিট গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
গাজীপুরে ফায়ার সার্ভিসের উপ সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, রাত ১১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আশপাশে পানির পর্যাপ্ত উৎস না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি।
আমিনুল ইসলাম/জেএইচ