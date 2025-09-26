পিআর না বুঝলে বিনা টাকায় ক্লাস নিতে রাজি আছি: রেজাউল করিম

পিআর না বুঝলে বিনা টাকায় ক্লাস নিতে রাজি আছি: রেজাউল করিম
জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, অনেকেই বলেন পিআর নাকি বুঝেন না, পিআর যদি না বুঝেন আমরা জামায়াতের ইসলামীর পক্ষ থেকে বিনা টাকায় পিআরের ক্লাস নেওয়ার জন্য রাজি আছি।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
রেজাউল করিম বলেন, ৭১ শতাংশ মানুষ পিআরের পক্ষে রায় দিয়েছে। কালো টাকা মুক্ত, চাঁদাবাজি মুক্ত, ফ্যাসিবাদ, পেশি শক্তি মুক্ত এবং সব মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে অবশ্যই জনগণের কল্যাণে পিআরের দাবি মেনে নিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, অনেকেই বলতে চান, জামায়াতে ইসলামী নাকি নির্বাচন পিছাতে চায়। আমরা বলি, তারা প্রার্থীই এখনো দিতে পারেননি। তারা নির্বাচনে এগিয়ে, না জামায়াতে ইসলামী ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে রাজপথে কাজ করছে, মানুষের কাছে যাচ্ছে তারা এগিয়ে আছে? সংস্কার, বিচার ও জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি যদি নিশ্চিত করা হয় তাহলে ফেব্রুয়ারিতেই অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব।
লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মহসিন কবির মুরাদ, লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আবুল ফারাহ নিশান ও সেক্রেটারি হারুনুর রশিদ প্রমুখ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। মিছিলটি শহরের দক্ষিণ তেমুহনী থেকে শুরু হয়ে উত্তর তেমুহনী গিয়ে শেষ হয়।
কাজল কায়েস/এমএন/জিকেএস