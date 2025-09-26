ছাগল চোরের হেদায়েত চেয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

ছাগল চোরের হেদায়েত চেয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
ফরিদপুরের মধুখালীতে ছাগল চুরির ঘটনায় চোরের হেদায়েতের জন্য মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন ছাগলের মালিক। চুরি যাওয়া ছাগল ফেরত না পেলেও চোরকে গালমন্দ না করে এ আয়োজন করেন তিনি।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় এক মাস আগে ওই গ্রামের বাসিন্দা আলামিন জোমাদ্দার সবুজের দুটি ছাগল চুরি হয়।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ছাগল দুটি চুরির পর ছাগলের মালিক সবুজ দুশ্চিন্তায় পড়লেও পরে তিনি ভিন্নধর্মী চিন্তা করেন। তার বিশ্বাস, মানুষ কখনো অভাবে আবার কখনো লোভের কারণে অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। তাই চোরের প্রতি শত্রুতা না করে বরং আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, যাতে সে তার ভুল বুঝতে পারে ও সঠিক পথে ফিরে আসে।
এ উপলক্ষে সবুজ মাইকিং করে গ্রামবাসীকে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে আমন্ত্রণ জানান। এতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, মাদরাসার শিক্ষার্থী ও অসংখ্য মুসল্লি অংশ নেন। উপস্থিত অতিথিরা সবুজের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।
মধুখালীর বাসিন্দা মনিরুজ্জামান মুন্নু বলেন, সাধারণত চুরি হলে মানুষ চোরকে অভিশাপ দেন, কিন্তু এ ধরনের আয়োজন সমাজে মানবিকতার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আলামিন জোমাদ্দার সবুজ বলেন, চোর হয়ত অভাবে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে চুরির মতো অপরাধে জড়িয়েছে। আমি যদি তাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করি তবে আমার আর তার মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোথায়? আমি চাই সে তার ভুল বুঝতে পারুক ও চুরির পথ থেকে ফিরে আসুক।
