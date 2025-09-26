জুম্ম ছাত্র-জনতার মহাসমাবেশ
খাগড়াছড়িতে শনিবার সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধের ডাক
জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র-জনতার নিপীড়নবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশ থেকে সিঙ্গিনালায় স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত বাকি আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে আগামীকাল শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) খাগড়াছড়িতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে খাগড়াছড়ি চেঙ্গী স্কয়ারে নীপিড়নবিরোধী মহাসমাবেশ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
এর আগে সকালে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে চেঙ্গী স্কোয়ারে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। ‘জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত কর’ স্লোগানকে সামনে রেখে ‘জুম্ম ছাত্র জনতা’র ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়।
জুম্ম ছাত্র-জনতার মুখপাত্র উক্যনু মারমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কৃপায়ন ত্রিপুরা, কবিতা চাকমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের প্রতিনিধি আকাশ ত্রিপুরা, বাংলাদেশে মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের প্রতিনিধি ওয়াবাই মারমা, মংসাই মারমা, অংসুই মারমা প্রমুখ।
এসময় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনা এবং দমন-নিপীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে পাহাড়ে সংঘটিত নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি পাহাড়ে দমন-নিপীড়ন বন্ধের দাবি জানান। বক্তারা বলেন, বিচারহীনতার কারণেই আজ পাহাড় ও সমতল- কোথাও কোনো বয়সের নারী নিরাপদ নন।
সমাবেশ থেকে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সিঙ্গিনালায় স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত আসামিদের গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধের ঘোষণা দেওয়া হয়। একই দাবিতে গত বৃহস্পতিবারও আধাবেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছিল।
এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা কয়েক হাজার পাহাড়ি নারী-পুরুষ এই নিপীড়ন বিরোধী মহাসমাবেশে অংশ নেয়। শহরের ব্যস্ততম চেঙ্গী স্কোয়ারে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রায় দেড় ঘণ্টা তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়, ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
উল্লেখ্য, গেল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে এক কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরে ওই দিন রাত ১১টার দিকে তাকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শয়ন শীল (১৯) নামে এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ।
মুজিবুর রহমান ভুঁইয়া/কেএইচক/এএসএম