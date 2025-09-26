পরিচালকের বিরুদ্ধে রিসোর্টে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ অভিনেত্রীর

পরিচালকের বিরুদ্ধে রিসোর্টে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ অভিনেত্রীর
নাটকে শুটিংয়ের কথা বলে গাজীপুরের শ্রীপুরে রিসোর্টে নিয়ে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।
এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে শ্রীপুর থানায় অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী। অভিযোগপত্রে ভুক্তভোগী ওই নারী নিজেকে একজন অভিনেত্রী ও মডেল হিসেবে দাবি করেছেন। পরে অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা হয়।
মামলায় মো. নাছির (৩৫) ও মো. বাবর (৩২) নামে দুজনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে নাছির নাটকের পরিচালক ও বাবর তার সহযোগী বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অভিযোগপত্রে তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানানো হয়নি।
অভিযোগপত্রে সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী নারী একজন অভিনেত্রী ও মডেল। মামলায় অভিযুক্ত মো. নাছির নাটকের পরিচালক ও মো. বাবর তার সহযোগী। গত রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে শুটিংয়ের কথা বলে ঢাকার মিরপুর থেকে গাজীপুরের শ্রীপুরের তেলিহাটি ইউনিয়নের উত্তর পেলাইদ গ্রামের একটি রিসোর্টের কক্ষে আটকে রাখেন তাকে। এসময় নাছির, বাবরসহ অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি ওই অভিনেত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। এসময় ওই ভুক্তভোগীর ব্যবহৃত ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি আইফোন রেখে পরদিন সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মারধর করে রিসোর্ট থেকে বের করে দেন।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে। ভুক্তভোগীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
