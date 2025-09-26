  2. দেশজুড়ে

দুর্গাপূজার ছুটিতে বেনাপোলে বেড়েছে ভারতগামী যাত্রীর চাপ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি বেনাপোল (যশোর)
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুর্গাপূজার ছুটিতে বেনাপোলে বেড়েছে ভারতগামী যাত্রীর চাপ
বেনাপোল চেকপোস্টে ভারতগামী যাত্রীদের অপেক্ষা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা ছুটিতে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত ভ্রমণে পাসপোর্টধারী যাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত চার দিনে এই বন্দর দিয়ে প্রায় ৭ হাজার ৩০৩ জন যাত্রী ভারত ও বাংলাদেশে যাতায়াত করেছেন।

বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস হোসেন মুন্সী জানান, গত চার দিনে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি যাত্রী ভারতে গেছেন। গত সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ৩০৩ জন যাত্রী পারাপার হয়েছে। এই সংখ্যা গত দশ দিন আগের পারাপারের সংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।

ভারতগামী যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন খুলনা, বাগেরহাট, নড়াইল এবং ঢাকা থেকে আসা অনেকে। খুলনার গণেশ মন্ডল জানান, তিনি চাকরির কারণে পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। তাই এবার পূজার লম্বা ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করবেন।

দুর্গাপূজার ছুটিতে বেনাপোলে বেড়েছে ভারতগামী যাত্রীর চাপ

বাগেরহাটের দিনেশ বন্ধু সরকার বলেন, পূজার কয়েকটা দিন খুব মজা করবো। কলকাতার হিন্দু তীর্থস্থানগুলো ঘুরে দেখার ইচ্ছা রয়েছে।

নড়াইলের গোপাল কর্মকার জানান, তিনি একজন শিক্ষক। লম্বা ছুটি পাওয়ায় ভারতে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পূজা ভাগাভাগি করতে যাচ্ছেন। এছাড়াও, বরগুনার অলিউল ইসলাম এবং ফরিদপুরের আব্দুর রাজ্জাক চিকিৎসার জন্য ভারত যাচ্ছেন বলে জানান।

বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক ফয়সাল আহসান সজীব জানান, আগের মতো ভারত সরকার বাংলাদেশি যাত্রীদের ভিসার ব্যবস্থা করলে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ভারত ভ্রমণ অনেকটা বেড়ে যাবে। যাত্রী পারাপার বেশি হলে সরকারি রাজস্ব আদায় বেশি হবে। পাশাপাশি দু’দেশের চেকপোস্টসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।

এর আগে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপ ভারত। এতে যাত্রী পারাপার অনেক কম যায়।

মো. জামাল হোসেন/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।