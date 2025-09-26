  2. দেশজুড়ে

তিন জেলায় সড়কে প্রাণ গেলো ৯ জনের

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তিন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার ঘটে যাওয়া এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। নিহতের মধ্যে বগুড়া তিনজন, রংপুরে তিনজন এবং সুনামগঞ্জে তিনজন।

জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

বগুড়া

সকাল ৭টার দিকে বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কের ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় বালুবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একই পরিবারের মা ও মেয়ে।

নিহতরা হলেন, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুঠিবাড়ি গ্রামের বিপুল চন্দ্র দাস (৩৮) ও তার ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাস (৫) ও শিবগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের অটোরিকশার চালক শুকুর আলী (৪০)। আহত হয়েছেন, বিপুলের স্ত্রী মমতা রানী দাস (৩২) ও মেয়ে রূপা মনি দাস (১২)। দুর্গাপূজার ছুটিতে বিপুল চন্দ্র দাস স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ঢাকা থেকে সারিয়াকান্দির নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন।

রংপুর

ভোর ৪টার দিকে রংপুর নগরীর দমদমা এলাকায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে বালুবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় পিকআপভ্যানে থাকা মা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

নিহতরা হলেন, পিকআপভ্যানের সহকারী (হেলপার) নগরীর মীরগঞ্জ এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (২০), যাত্রী পীরগাছার সাতদরগা এলাকার মোতালেব হোসেনের স্ত্রী শাহিনা বেগম (২৮) ও তার এক বছর বয়সি ছেলে ওয়ালিদ হোসেন স্বাধীন। আহত তিনজনের মধ্যে গুরুতর আহত পিকআপভ্যান চালক নিশাত মিয়াকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ

শুক্রবার সকালে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা বাজার এলাকায় সুনামগঞ্জ- সিলেট মহাসড়কে পিকআপভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন- সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা আবাদিত কেশবা প্রিয়া (৪০) ও তার মেয়ে সুনামগঞ্জের সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রথমা চৌধুরী ও অটোচালক সজল ঘোষ (৫০)।

