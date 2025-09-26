  2. দেশজুড়ে

দুর্গাপূজায় ফ্যাসিবাদীরা অপতৎপরতা চালাতে পারে : শামা ওবায়েদ

প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় কথা বলছেন শামা ওবায়েদ

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজাতেও ফ্যাসিবাদীরা অপতৎপরতা চালাতে পারে। এ কারণে দলীয় নেতাকর্মীদের মন্দিরগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফরিদপুরের নগরকান্দার লস্করদিয়া ওবায়েদ মঞ্জিলে জেলা পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্টের আয়োজনে শারদীয় শুভেচ্ছা ও মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ পালিয়ে গিয়েও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

ফরিদপুর জেলা পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্টের সভাপতি অজয় কুমার করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নগরকান্দা উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন ফ্রন্টের সভাপতি রনদা প্রসাদ সরকার, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল তালুকদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদারসহ বিভিন্ন মন্দির কমিটির সদস্যরা।

