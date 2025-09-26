নারায়ণগঞ্জে বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গলাকাটা অবস্থায় সারনা বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের তিনগাঁও এলাকার একটি টেক্সটাইল মিলসংলগ্ন একতলা ভবনের ছাদ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত সারনা বেগম ওই এলাকার মুক্তার হোসেনের স্ত্রী।
স্থানীয়রা জানান, নিহত বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের মালিকানাধীন টেক্সটাইল কারখানায় শ্রমিকদের মেসে রান্নার কাজ করতেন। স্থানীয়রা প্রথমে ভবনের ছাদে গলাকাটা মরদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পরে আড়াইহাজার থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী বলেন, হত্যার কারণ বা কারা এ ঘটনায় জড়িত তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ ও দায়ীদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।
