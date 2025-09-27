মিয়া গোলাম পরওয়ার
নির্বাচনে খুনি-চাঁদাবাজদের সঙ্গে নতুন ভোটারদের লড়াই হবে
আগামী নির্বাচনে খুনি, চাঁদাবাজদের সঙ্গে নতুন ভোটারদের লড়াই হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ডুমুরিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ডুমুরিয়া স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র-যুব সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, যে তরুণরা ফ্যাসিবাদকে বিদায় করেছে, আগামী নির্বাচনে সেই তরুণদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে ভুল করবেন না।
ছাত্র-যুবদের নেতৃত্বেই আগামী নির্বাচনে ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে একটি নতুন মানবিক ও সাম্যের বাংলাদেশ গড়তে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, জামায়াত দেশ সেবার সুযোগ পেলে বেকার সমস্যার সমাধান করে একটি সুখী সমৃদ্ধ মানবিক বাংলাদেশ গড়তে যা করার সেই পরিকল্পনাই করবে।
ডুমুরিয়া-ফুলতলার মূল সমস্যা জলাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এর মূল কারণ হচ্ছে বিল ডাকাতিয়া। সেই বিল ডাকাতিয়াকে নিয়ে মহাপরিকল্পনা করা হবে। ডুমুরিয়া হবে ব্যবসায়িক হাব।
গোলাম পরওয়ার বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তনে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা করা হবে। শিক্ষার্থীরা পাশ করে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। যাদেরকে চাকরি দেওয়া যাবে না তাদেরকে বেকার ভাতা দেওয়া হবে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা হবে।
সমাবেশে জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
আরিফুর রহমান/এনএইচআর/এমএস