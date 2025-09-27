খাগড়াছড়িতে অবরোধে অ্যাম্বুলেন্সে হামলা-ভাঙচুর

খাগড়াছড়িতে অবরোধে অ্যাম্বুলেন্সে হামলা-ভাঙচুর
খাগড়াছড়ির সিঙ্গিনালায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদ ও অপরাপর দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকা সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ চলছে। এ সময় একটি লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। শহরে মোটরসাইকেল ও টমটম ভাঙচুর করেন অবরোধকারীরা।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আলুটিলার পূর্ণবাসন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, পানছড়িতে মরদেহ রেখে চট্টগ্রাম ফেরার পথে ‘সৌদিয়া’ নামের একটি অ্যাম্বুলেন্স আলুটিলা এলাকার পূর্ণবাসন এলাকায় পৌঁছালে অবরোধকারীরা লাঠিসোটা দিয়ে গাড়ির সামনের ও পেছনের কাচ ভাঙচুর করে। বর্তমানে অ্যাম্বুলেন্সটি মাটিরাঙ্গা পৌরসভার সামনে রয়েছে।
অ্যাম্বুলেন্সচালক মো. রাসেল হোসেন বলেন, আলুটিলা যাওয়ার সময় হঠাৎ কয়েকজন যুবক এসে কিছু বোঝার আগেই গাড়ির কাচ ভেঙে দেয়। পরে আমি মাটিরাঙ্গা বাজারে গিয়ে আশ্রয় নিই।
সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী বলেন, অ্যাম্বুলেন্সটির সামনের ও পেছনের কাচ ভাঙা হয়েছে। তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
জুম্ম ছাত্র-জনতা নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে ডাকা এ অবরোধের স্থবির হয়ে পড়েছে পাহাড়ের জনজীবন। অবরোধের সমর্থনে পুরো জেলাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের গুড়ি ফেলে একধরনের তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে অবরোধ সমর্থকরা।
উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে এক কিশোরীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরে ওই দিন রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শয়ন শীল (১৯) নামে এক তরুণকে আটক করে পুলিশ।
