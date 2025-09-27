রুহুল কবির রিজভী
‘শেখ হাসিনা বলেছিলেন— আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করো’
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা বলেছিলেন- দরকার হলে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করো।’ এমন রক্ত পিপাসু খুনি মানসিকতার ব্যক্তি এতদিন দেশ চালিয়েছিলেন। আপনারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও অডিও রেকর্ডে তাদের কথোপকথন শুনেছেন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভূঁইয়ার সঙ্গে দেখা করে তিনি এসব কথা বলেন।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘অবৈধ সরকার ১৪০০ থেকে ১৫০০ ছেলে মেয়েকে হত্যা করেছে। রিক্সাওয়ালা কে হত্যা করেছে, শ্রমিককে হত্যা করেছে সাড়ে চারশত বিএনপি নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে। ছাত্রদলের ১৪২ জন নেতাকর্মীকে তারা হত্যা করেছে। এ যে রক্ত পিপাসু মনোভাব নিয়ে শেখ হাসিনার দেশ পরিচালনা করছিলেন। এখান থেকে মুক্তির জন্য মানুষ ছটফট করছিল। মানুষ সে অবস্থার পুনরাবৃত্তি আর চায় না।’
রিজভী বলেন, ‘দোলন ভূঁইয়ার মতো দলের সামান্য কর্মী রেহাই পায়নি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব থেকে। আওয়ামী দোসররা নানাভাবে শেল্টার নিয়ে সমাজে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছেন। অপরাধীদের ছবি তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুনেছি তারা বিভিন্ন বালু মহাল, ঘাট দখল করে ব্যবসা করছে।
এসময় ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা-ই-জামান সেলিম, সংগঠনটির সদস্য মাসুদ রানা লিটন, শাকিল আহমেদ, ফরহাদ আলী সজীব ও শাহাদত হোসেন। জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ডা. জাহিদুল কবির জাহিদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মশিউর রহমান রনি প্রমুখ।
