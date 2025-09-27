  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বালুচর এলাকা থেকে একটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে মতলব উত্তর থানা পুলিশ।

পরে সেটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট গ্রেনেডটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে এক শিশু নদীর পাড় থেকে গ্রেনেডটি পেয়ে সারাদিন সেটি নিয়ে খেলাধুলা করে। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসার পর তারা জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ধারণা করছেন, গ্রেনেডটি অনেক পুরোনো।

মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, স্থানীয়রা গ্রেনেডটির খবর পেয়ে দ্রুত ৯৯৯ নম্বরে ফোন দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে যাই। সেনা সদস্যরা এসে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট এসে গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করবে।

চাঁদপুরে দায়িত্বরত সেনাবাহিনীর অপারেশনাল অফিসার লেফটেন্যান্ট জাবিদ হাসান বলেন, খবর পেয়ে সেনা সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রেনেড উদ্ধার করেছে। ইতোমধ্যে বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে জানানো হয়েছে। আগামীকাল গ্রেনেডটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হবে।

