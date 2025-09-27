  2. দেশজুড়ে

বরকতউল্লাহ বুলু

যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না তাদের রাজনীতি করার অধিকার নেই

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না তাদের রাজনীতি করার অধিকার নেই

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, ‘যারা একাত্তরকে অস্বীকার করে, যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না তাদের বাংলাদেশের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই।’

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা টাউন হল মাঠে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, ‘দেশের মানুষ পিআর কাকে বলে জানে না। আপনি এখানে (কুমিল্লা) দিবেন জাকারিয়া তাহের সুমনকে। কিন্তু আপনার সেই ভোটে এমপি নির্বাচিত হবেন খাগড়াছড়ির আরেক জন। ভোট কেবল মার্কাই নয়, ভোট নেতার সঙ্গে ভোটারদের একটি আত্মার বন্ধন। সুতরাং আমরা এ পদ্ধতি চাই না।’

তিনি আরও বলেন, ‘কুমিল্লার প্রতিটি আসন ধানের শীষের হবে। ৭১ এ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন করুন মেজর জিয়ার রহমান। মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।’

সামনে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান সারাদেশের পূজামণ্ডপগুলোকে নিরাপত্তার নির্দেশ দিয়েছেন। তারেক রহমানের নির্দেশ দলের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকতে পারবে না। দলে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী, হাজী আমিনুর রশিদ ইয়াসিন। দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।