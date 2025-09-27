  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে ইট ভাঙার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ইট ভাঙার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার নাজিম খান ইউনিয়নের মমিন বকশিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- আব্দুল হক (৬৫) ও তাজরুল ইসলাম (৫৫)। তারা দুজন সহোদর ভাই ও রাজারহাট সদর ইউনিয়নের কৌলাস কুঠি এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয়‌দের বরা‌তে ওই ইউনিয়‌নের সদস‌্য ফজলুল হক জানান, ক‌য়েকজন ইট ভাঙার শ্রমিক না‌জিমখাঁন ইউনিয়‌নের পা‌টোয়া‌রি পাড়া থে‌কে না‌জিমখাঁ‌নের দি‌কে ফির‌ছি‌লেন। এসময় মমিন বকশিপাড়া এলাকায় পৌঁছালে মোড় ঘুরতে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এসময় ঘটনাস্থলে তাজরুল হক এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে আব্দুল হক মারা যান।

রাজারহাট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

