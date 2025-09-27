প্রায় আড়াই বছর পর উন্মুক্ত হচ্ছে কেউক্রাডং

প্রায় আড়াই বছর পর উন্মুক্ত হচ্ছে কেউক্রাডং
প্রায় আড়াই বছর পর পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে বান্দরবানে অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্পট ও দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কেউক্রাডং।
শনিবার (২৭ সেপ্টম্বর) দুপুরে বান্দরবান জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, ১ অক্টোবর থেকে কেউক্রাডং খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়াও বন্ধ থাকা সব পর্যটন স্পট পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়া হবে।
এর আগে ২০২২ সালের ১৭ অক্টোর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন উপজেলায় নিষেধাজ্ঞা দেয় জেলা প্রশাসন। চলতি বছরের ৫ জুন সব উপজেলায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা করলেও কয়েকটি স্পটে ভ্রমণ সীমিত রেখেছিল।
জেলা প্রশাসক শামিম আরা রিনি জানান, যেসব দুর্গম এলাকার পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে বিশেষ করে দুর্গম এলাকার রেমাক্রী, নাফাকুম, আমিয়াখুম, সাতভাইখুম খুলে দেওয়ার জন্য আলোচনা চলছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই সেসব স্পটও খুলে দেওয়া হবে। তবে কবে নাগাদ খুলে দেওয়া হবে সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
