  2. দেশজুড়ে

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ

ভোলার বোরহানউদ্দিনে পূজা মণ্ডপে আর্থিক অনুদান দি‌তে গেলে সহকারী অ‌্যাট‌র্নি জেনা‌রেল এ বি এম ইব্রাহিম খ‌লিলের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এতে তি‌নিসহ তার স‌ঙ্গে থাকা আরও ৫ জন আহত হ‌য়ে‌ছেন বলে জানা গেছে।

শ‌নিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বি‌কে‌ল ৫টার দি‌কে ভোলা প্রেসক্লা‌বে এক সংবাদ স‌ম্মেল‌নে এ অভিযোগ করেন ইব্রাহিম খ‌লিল। প‌রে তি‌নি ভোলা সদর হাসপাতা‌লে প্রাথ‌মিক চি‌কিৎসা নেন।

সংবাদ সম্মেলনে এ বি এম ইব্রাহিম খ‌লিল জানান, দুর্গাপূজা উপল‌ক্ষে শ‌নিবার সকাল থে‌কে তি‌নি বোরহানউদ্দি‌নের বি‌ভিন্ন পূজা মণ্ডপে অনুদান দেন। দুপুর দেড়টার দি‌কে তি‌নি বোরহানউদ্দিন উপ‌জেলার বাজা‌রের কেন্দ্রীয় পূজা মণ্ডপে অনুদা‌ন দি‌তে গে‌লে মণ্ডপের সাম‌নে বোরহানউদ্দিন পৌর বিএন‌পির সহ-সভাপ‌তি সাইদুর রহমান লিটনের নেতৃ‌ত্বে পৌর বিএন‌পি ও উপ‌জেলা ছাত্রদ‌লের নেতাকর্মীরা তার গাড়িতে ডিম ও ইট নি‌ক্ষেপ ক‌রে। এসময় গাড়ি থে‌কে নাম‌লে তি‌নিসহ তার স‌ঙ্গে থাকা লোকজ‌নের ওপর হামলা চালানো হয়।

তি‌নি আরও জানান, আগামী সংসদ নির্বাচ‌নে তি‌নি ভোলা-২ আস‌নে বিএন‌পি থে‌কে ম‌নোনয়ন প্রত‌্যাশী। এটি তি‌নি নি‌জে ক‌য়েক মাস আগে ঘোষণা দেন। ‌ভোলা-২ আস‌নের সা‌বেক এম‌পি হা‌ফিজ ইব্রাহী‌মের নি‌র্দেশে এমন হামলা হয়েছে ব‌লে দাবি তার।

ত‌বে বোরহানউদ্দিন পৌর বিএন‌পির সহ-সভাপ‌তি মো. সাইদুর রহমান লিটন অভি‌যোগ অস্বীকার ক‌রেন জানান, এ ঘটনার সঙ্গে বোরহানউদ্দি‌নের বিএন‌পি ও তার অঙ্গ সংগঠ‌নের নেতাকর্মীরা কেউ জ‌ড়িত নন। ঘটনার সময় তি‌নি ঘটনাস্থ‌লে ছি‌লেন না। তার বিরু‌দ্ধে মিথ‌্যা অভিযোগ কর‌ছেন ইব্রাহীম খ‌লিল । তার দাবি, ইব্রাহীম খ‌লিল বোরহানউদ্দি‌নের বিএন‌পি ও ছাত্রদ‌লের বদনাম কর‌তে এসব মিথ‌্যা ও ভি‌ত্তিহীন অভিযোগ ক‌রে‌ছেন।

জু‌য়েল সাহা বিকাশ/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।