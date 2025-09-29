ভিসা জটিলতার শিগগির সমাধান: প্রণয় কুমার ভার্মা

  2. দেশজুড়ে

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা

বিদ্যমান ভিসা জটিলতা অতি শিগগির সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা।

সোমবার ( ২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার প্রাচীন রনদা প্রসাদ সাহা দুর্গা মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনিময় দুই দেশের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে। বর্তমানে মেডিকেল ভিসা চালু আছে। তবে বিদ্যমান ভিসা জটিলতা শিগগিরই সমাধান হবে।

প্রণয় ভার্মা আরও বলেন, দুর্গাপূজা একটি মহোৎসব। বাংলাদেশ ও ভারতে এই উৎসব একইভাবে পালন করা হয়। আশা করি, দুর্গাপূজা সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তিনি সবাইকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান।

এর আগে তিনি বজরায় লৌহজং নদী পার হয়ে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার দুর্গা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। সেখানে ভারতেশ্বরী হোমসের মেয়েদের পরিবেশনায় আরতি নৃত্য উপভোগ করেন।

এদিকে একই দিন বিকেলে কানাডার রাষ্ট্রদূত অজিত সিং ও নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী এবং বিচারপতি বিশ্বদেব চক্রবর্তী কুমুদিনী কমপ্লেক্সে পরিদর্শন করেন।

