খাগড়াছড়িতে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে কাজ করছে বিজিবি: সেক্টর কমান্ডার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২১ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন খাগড়াছড়ি বিজিবির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মো. আব্দুল মোত্তাকিম

খাগড়াছড়িতে চলমান পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বিজিবি কাজ করছে বলে জানিয়েছেন খাগড়াছড়ি বিজিবির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মো. আব্দুল মোত্তাকিম।

তিনি বলেন, পাহাড়ি ও বাঙালি পৃথক কোনো জাতি নয়। আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা চাই সবাই যাতে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে একসঙ্গে বসবাস করতে পারি।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে স্বনির্ভর বাজার এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আব্দুল মোত্তাকিম এসব কথা বলেন।

চলমান পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য স্বনির্ভর বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে খাগড়াছড়িতে বিজিবি সর্বদা শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিজিবি নিরবচ্ছিন্নভাবে খাগড়াছড়ির জনসাধারণের পাশে থেকে দায়িত্ব পালন করবে বলেও জানান বিজিবির এই কর্মকর্তা।

খাগড়াছড়িতে মারমা শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার জেরে সড়ক অবরোধ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সড়কে সড়কে জ্বালাও-পোড়াও-সহিংসতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের পর থেকে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও খাগড়াছড়ি পৌরসভা এবং গুইমারা উপজেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। ১৪৪ ধারা এখনো বলবৎ রয়েছে।

এরআগে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টায় প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে ওই কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওইদিন রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি ক্ষেত থেকে তাকে উদ্ধার করেন স্বজনরা।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা অজ্ঞাতপরিচয় তিনজনকে আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন। পরদিন সেনাবাহিনীর সহায়তায় সন্দেহভাজন যুবক শয়ন শীলকে (১৯) আটক করে পুলিশ। পরে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে তোলা হয়। আদালত তার ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মুজিবুর রহমান ভুইয়া/এসআর

 

