  2. দেশজুড়ে

বিএনপি সংখ্যালঘু শব্দে বিশ্বাস করে না: শামা ওবায়েদ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০২:৪৪ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সালথায় পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, বিএনপি কোনো সংখ্যালঘু শব্দে বিশ্বাস করে না। আমরা সবাই মিলে সব ধর্মের অনুষ্ঠান একসঙ্গে পালন করবো।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে ফরিদপুরের সালথা উপজেলা কেন্দ্রীয় দুর্গা মণ্ডপসহ উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

শামা ওবায়েদ বলেন, এরই মধ্যে আমার পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব আমাদের নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছি সালথা উপজেলায় ৪৭টি পূজামণ্ডপে বিএনপির নেতাকর্মীরা ২৪ ঘণ্টা যেন আপনাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে পারে। যে কোনো সময় ষড়যন্ত্রকারীরা ষড়যন্ত্র করতে পারে, সেজন্য আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকতে হবে। কেউ আপনাদের কাছে যে পরিচয়েই হোক চাঁদাবাজি করতে আসে তাহলে তাকে সরাসরি পুলিশের কাছে সোপর্দ করবেন।

তিনি আরও বলেন, কোনো অনৈতিক কাজ আপনারা প্রশ্রয় দিবেন না এখানে- সে যে দলেরই হোক। যদি বিএনপির হয়, আমার লোক হয়- সালথা উপজেলার মাটিতে অনৈতিক কাজ হতে দেবো না। দুর্গাপূজা না, সারা বছর যে কোনো সমস্যায় আপনাদের পাশে থাকা আমার দায়িত্ব, সেটা আমি করবো।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. ওহিদুজ্জামান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. আছাদ মাতুব্বর, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহিন মাতুব্বর, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ, যুবদল নেতা হাসান আশরাফ, এনায়েত হোসেন, ছাত্রদল নেতা রেজাউল ইসলাম রাজ প্রমুখ।

এন কে বি নয়ন/কেএসআর

