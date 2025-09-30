  2. দেশজুড়ে

যশোরে হেরোইনসহ আটক দুই কারবারির যাবজ্জীবন দণ্ড

প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

যশোরের শার্শার পান্তাপাড়া গ্রাম থেকে হেরোইনসহ আটক দুজনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) অতিরিক্ত দায়রা জজ ষষ্ঠ আদালতের বিচারক মোসা. রেহেনা আক্তার এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের এপিপি কাজী সেলিম রেজা ময়না বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- বেনাপোলের দিঘীরপাড় গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে ইয়াসিন ও একই গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে সোহাগ।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৪ জুলাই বিকেলে যশোরের ডিবির একটি টিম শার্শা থানায় মাদকবিরোধী অভিযানের সময় তাদের কাছে খবর আসে, পান্তাপাড়া গ্রামে একটি চক্র মাদক নিয়ে অবস্থান করছে। তাৎক্ষণিক ওই টিম সেখানে অভিযান চালায়। এসময় ইয়াসিন ও সোহাগকে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। পুলিশ দেখা মাত্রই তারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে ডিবি তাদের আটক করে। এসময় তাদের দেহ তল্লাশি করে ইয়াসিনের কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ও সোহাগের কাছ থেকে আরও ৩০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের দাম প্রায় ৬০ লাখ টাকা। এ ঘটনায় ডিবির এসআই খাইরুল আলম বাদী হয়ে শার্শা থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে শার্শা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর ওই দুইজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন।

সর্বশেষ সোমবার মামলার রায় ঘোষণার দিনে বিচারক ওই দুজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। রায় ঘোষণার সময় দুজনই উপস্থিত ছিলেন। বিচারক রায় ঘোষণার পর দুজনকেই কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

