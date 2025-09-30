নাটোরে চাঁদাবাজি মামলায় ছাত্রদলের ৪ নেতাকর্মী কারাগারে

নাটোরে চাঁদাবাজি মামলায় ছাত্রদলের ৪ নেতাকর্মী কারাগারে
নাটোরের বনপাড়ার বনরূপা আবাসিক এলাকায় প্রবাসীর স্ত্রীকে জিম্মি করে চাঁদাবাজির মামলায় ছাত্রদলের চার নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আসামি ইকবাল, বিধান, কামরুল ও রনি নাটোরের বড়াইগ্রাম আমলি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। শুনানি শেষে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, বনরূপা আবাসিক এলাকার খাদিজা খাতুন নামের এক প্রবাসীর স্ত্রীকে জিম্মি করে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। এমনকী অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে গহনা বিক্রি করে তিন লাখ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হলে তদন্তে ঘটনার সত্যতা পায় বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ। ওই মামলায় আজ আত্মসমর্পণ করে আদালতে জামিন প্রার্থনা করেন আসামিরা। তবে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক লুৎফর রহমান এবং পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব সরদার রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বহুবার প্রমাণসহ জেলা নেতাদের কাছে তাদের চাঁদাবাজি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেছি। কিন্তু তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে তাদের জেলে পাঠানো হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।’
নাটোর কোর্ট পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম আসামিদের জামিন নামঞ্জুর কারাগারে পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
