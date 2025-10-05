সাদাপাথর লুট: ইউপি চেয়ারম্যান আলফু গ্রেফতার

সাদাপাথর লুট: ইউপি চেয়ারম্যান আলফু গ্রেফতার
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার আলোচিত সাদাপাথর ও বালু লুট কাণ্ডে ইউপি চেয়ারম্যান কাজী আব্দুল অদুদ আলফু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ। গ্রেফতার আলফু কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও তেলিখাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি সাদাপাথর ও রেলওয়ে বাঙ্কার এলাকায় পাথর লুটসহ বিভিন্ন স্থানে বেআইনি বালু উত্তোলনের ঘটনায় দায়ের করা চার মামলায় কাজী আব্দুল অদুদ আলফু মিয়া শীর্ষ আসামির তালিকায় ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সময়ে আলফু চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা রাতের আঁধারে অবৈধভাবে পাথর ও বালু লুট করতেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সিলেট অঞ্চলের কোয়ারিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেন বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতারা। তাদের সঙ্গেও আপসে উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলফু চেয়ারম্যান ফের লুটের রাজত্ব অব্যাহত রাখেন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, কাজী আব্দুল অদুদ আলফু মিয়া দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। পাথর-বালু লুটের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।
আহমেদ জামিল/কেএসআর