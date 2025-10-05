সিলেটে বালুর ট্রাক ছিনিয়ে নিতে শ্রমিকদের হামলা, ৫ পুলিশ আহত

সিলেটে বালুর ট্রাক ছিনিয়ে নিতে শ্রমিকদের হামলা, ৫ পুলিশ আহত
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে পুলিশের অভিযানে জব্দ বালুবাহী ট্রাক ছিনিয়ে নিতে হামলা করেছে পরিবহন শ্রমিকরা। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে পুলিশের চেকপোস্টে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, নিয়মিত চেকপোস্টের কার্যক্রম চলাকালে যথাযথ কাগজপত্র না থাকায় একটা বালুবাহী ট্রাক জব্দ করা হয়। সে সময় পরিবহন শ্রমিক নেতা মাহফুজ আহমদের নেতৃত্বে পুলিশের ওপর হামলা হয়। এক পর্যায়ে ট্রাকটিও তারা ছিনিয়ে নিয়ে যান। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদ বলেন, এক শ্রমিক মাটি নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে আটক করে চাঁদা দাবি করে। এসময় আমরা শ্রমিকরা সিলেটে নির্বাচনের কাজে যাওয়ার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। পরে পরিস্থিতি যাতে বড় না হয় সেজন্য আমরা কোনো কিছু না বলে সিলেটে চলে যাই। এখন ওসি সাহেব বলছেন আমরা নাকি মারধর করছি।
এখানে কোনো মারধর হয়নি। আমরা পুলিশের চাঁদাবজির প্রতিবাদ করেছি।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রতন সেখ জানান, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
আহমেদ জামিল/আরএইচ/এমএস