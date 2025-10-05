চাঁদপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সস তৈরি, কারখানা মালিকের জরিমানা
চাঁদপুরে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টমেটো সস তৈরির অপরাধে কারাখানা মালিককে ২৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে শহরের বিসিক শিল্পনগরীতে অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান।
তিনি বলেন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টমেটো সস তৈরির অপরাধে আরিয়ান ফুড প্রডাক্ট কোম্পানির মালিককে ২৮ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।
অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় এ ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এছাড়া নিয়মিত মনিটরিং অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য লিফলেট ও পাম্পলেট বিতরণ করা হয়।
বিসিকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. শাহরিয়ার খান, জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক নজরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।
শরীফুল ইসলাম/আরএইচ/এমএস