পিকনিকের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১০ পুলিশ সদস্য

প্রকাশিত: ০৯:২২ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
পিকনিকের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১০ পুলিশ সদস্য

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী মডেল থানায় পিকনিকের খাবার খেয়ে ১০ পুলিশ সদস্য অসুস্থ হয়েছেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ছয়জনকে কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে তারা চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নেন। এর আগে শুক্রবার (৩ অক্টোবর) থানার কম্পাউন্ডের ভেতরে এ পিকনিকের আয়োজন করেন তারা।

জানা গেছে, পিকনিকের খাবার খাওয়ার পরই বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য পেটের পীড়া ও মাথা ঘোরাসহ শারীরিক সমস্যা অনুভব করেন। পরে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। অসুস্থদের মধ্যে রয়েছেন, পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হাবিবুল্লাহ খাঁন, সেকেন্ড অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. বাছেদ মিয়া, ওয়্যারলেস অপারেটর কনস্টেবল মো. উজ্জ্বল মিয়া, কনস্টেবল মো. কাওসার মিয়া, মো. সাদ্দাম হোসেন, মো. সোহাগ মিয়া, সাথী আক্তার ও মো. ওয়াসিম। এছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে বাবুর্চির স্ত্রী ও আরও একজনের নাম জানা যায়নি।

পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুল্লাহ খাঁন বর্তমানে বাসায় চিকিৎসাধীন। অসুস্থতার কারণ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

এসআই মো. বাছেদ মিয়া বলেন, ‘শুক্রবার রাতে আমাদের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে খাবার খাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। পরিদর্শক (তদন্ত) স্যারসহ কয়েকজন বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন, বাকিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।’

কটিয়াদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. ঈশা খাঁন বলেন, ‘খাবারে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কটিয়াদী মডেল থানার ছয়জন পুলিশ সদস্য শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ভর্তি হন। চিকিৎসা শেষে মঙ্গলবার দুপুরে তারা সবাই ছাড়পত্র নিয়েছেন। বর্তমানে সবাই সুস্থ আছেন।’

