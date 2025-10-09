নিজ দলের নেতাকে হত্যাচেষ্টা মামলায় কৃষক দল নেতা গ্রেফতার

নিজ দলের নেতাকে হত্যাচেষ্টা মামলায় কৃষক দল নেতা গ্রেফতার
ফরিদপুর মহানগর কৃষক দলের সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ফিরোজ শেখকে (৩২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জেরে ফরিদপুর মহানগর কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদ শেখের ওপর হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে কোতোয়ালী থানা পুলিশের একটি টিম শহরের ধুলদি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ফিরোজ শেখ সদর উপজেলার ধুলদী গ্রামের সরোয়ার শেখের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ অক্টোবর ফরিদপুর মহানগর কৃষক দলের নেতা ফরিদ শেখের ওপর হামলার ঘটনায় তার ভাই শহিন শেখ বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ ৪-৫ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। এর আগে গত ৪ অক্টোবর মহানগর কৃষক দলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফরিদ শেখ একই দলের নেতা ফিরোজ শেখকে নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেন। ফরিদ শেখ তার ফেসবুক আইডি থেকে মহানগর কৃষক দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পোস্টে লেখেন,‘ফিরোজ শেখের বাবা মাচ্চর ইউনিয়নের ছয় নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। ফিরোজকে এলাকায় কিংবা ফরিদপুরে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে দেখা যায়নি। তিনি কীভাবে মহানগর কৃষক দলের প্রচার সম্পাদক হন?’
এর দুদিনের মাথায় সোমবার সন্ধ্যায় ধুলদী বাজারে ফরিদ শেখের ওপর লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ফরিদের মাথা ফেটে আহত হয়। আহত ফরিদ শেখকে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর মাথায় ছয়টি সেলাই দেন চিকিৎসক।
ফরিদ শেখ ফরিদপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বৈঠাখালী মহল্লার মো. মান্নান শেখের ছেলে।
এ বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাহেব আলী বলেন, মামলার প্রধান আসামি ফিরোজ শেখকে গ্রেফতার করে বুধবার বিকেলে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের আটকের চেষ্টা চলছে।
