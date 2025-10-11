  2. দেশজুড়ে

বিরল রোগে আক্রান্ত নাজমুল, চিকিৎসায় দরকার ১০ লাখ টাকা

প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বিরল রোগে আক্রান্ত নাজমুল, চিকিৎসায় দরকার ১০ লাখ টাকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেধাবী মাদরাসা শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান জন্মগতভাবে আক্রান্ত এক বিরল ও জটিল রোগে। রোগটির নাম Klippel-Trénaunay Syndrome (KTS)। এই রোগে নাজমুলের ডান পা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে বড় হয়ে গেছে এবং রক্তনালীগুলোতে গুরুতর জটিলতা দেখা দিয়েছে। ফলে তার প্রতিদিনের চলাফেরা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে পা ফেটে রক্ত বের হওয়ায় তার জীবনও ঝুঁকিতে রয়েছে।

নাজমুল ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর এলাকার ভাদুঘর জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের ছাত্র।

পরিবার জানায়, বাংলাদেশে এই রোগের চিকিৎসার কোনো বিশেষায়িত ব্যবস্থা না থাকায় মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে নাজমুল বর্তমানে ভারতের চেন্নাইয়ের কাভেরি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সেখানকার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়মিত চিকিৎসা, ফলোআপ এবং একটি জটিল অপারেশন অত্যাবশ্যক। অপারেশন না করালে তার শরীরের অবস্থা আরও দ্রুত অবনতির দিকে যেতে পারে।

চিকিৎসা এবং অপারেশনের মোট ব্যয় প্রায় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা, যা নাজমুলের অসহায় পরিবার বহন করতে পারছে না। এরইমধ্যে শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় প্রায় তিন লাখ টাকা তহবিল গঠন হয়েছে, তবে বাকি অর্থের অভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া অনিশ্চিত।

জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক ও সহপাঠীরা সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন নাজমুলের পাশে দাঁড়ানোর।

