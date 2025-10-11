কিশোরগঞ্জের কোনো রোগীকে আর ঢাকায় যেতে হবে না: স্বাস্থ্য সচিব

কিশোরগঞ্জের কোনো রোগীকে আর ঢাকায় যেতে হবে না: স্বাস্থ্য সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান বলেছেন, আমরা সবাই কমিটেড হয়েছি-কিশোরগঞ্জের কোনো রোগী যেন আর চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যেতে না হয়।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হলরুমে চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।
মো. সাইদুর রহমান বলেন, এটার জন্য যা যা করা দরকার আমরা সম্মিলিতভাবে করব। হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়াতে আমরা প্রথম ধাপে পাঁচ বেডের আইসিইউ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (এনআইসিইউ) স্থাপনের দিকেও কাজ চলছে।
এ সময় সচিব কিশোরগঞ্জ পৌরসভাকে ‘দুর্বল পৌরসভা’ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর মধ্যে কিশোরগঞ্জ পৌরসভা অন্যতম দুর্বল। এটি পরিবর্তনে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মজিবুর রহমান, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কেনান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঢাকা বিভাগের পরিচালক ডা. জাহাঙ্গীর আলম এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. সাইফুল ইসলাম।
সভায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/এএসএম