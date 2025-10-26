  2. দেশজুড়ে

পাবনায় ট্রাকচাপায় দুই স্কুল শিক্ষার্থীসহ নিহত ৩

প্রকাশিত: ০৯:৪২ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
পাবনায় বাঁশবাহী ট্রাকচাপায় দুই স্কুল শিক্ষার্থী ও অটোভ্যানের এক চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

রোববার (২৬ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৭টার দিকে পাবনার গয়েশপুর ইউনিয়নের বাঙ্গাবাড়িয়া এলাকার ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাধবপুর হাইওয়ে থানার ওসি মুস্তাফিজুর রহমান।

নিহতরা হলেন, আতাইকুলা থানার ধর্মগ্রামের ভ্যানচালক আকরাম আলী (৫৬), স্থানীয় ক্যাডেট কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থী গয়েশপুর ইউনিয়নের জাফরাবাদ এলাকার শামসুল মোল্লার মেয়ে তাসনিয়া (১৩) ও পঞ্চমপুর গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে নুর মোহাম্মদ তোহা (১৩)। আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিহত দুজনসহ কয়েকজন স্কুল শিক্ষার্থী নিয়ে গয়েশপুর ইউনিয়নের বাঙ্গাবাড়িয়া এলাকার ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অটোভ্যানটি। এদিকে বাঁশবোঝাই একটি ট্রাক পাবনার দিকে আসছিল। পথিমধ্যে ট্রাকটি ওই স্থানে পৌঁছালে আরেকটি অটোরিকশা সামনে এলে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অটোভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই দুই স্কুল শিক্ষার্থী ও ভ্যানচালক নিহত হন। আরও দুজনকে আহতাবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে মাধপুর হাইওয়ে থানার ওসি মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, এখনো কাজ চলছে। ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে সড়কের পাশের অটোভ্যানকে চাপা দেয়। ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

