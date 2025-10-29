বোনকে দাফন করতে গিয়ে ভাইয়ের মৃত্যু

বোনকে দাফন করতে গিয়ে ভাইয়ের মৃত্যু
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বোনের মরদেহ দাফন করতে এসে ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডুগডুগি গ্রামের নূরু মণ্ডলের স্ত্রী শিরিনা খাতুন (৫০) মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) গভীর রাতে নিজ ঘরে মারা যান। বুধবার ভোরে তার বড় মেয়ে সান্ত্বনা স্বপ্নে দেখেন মা মারা গেছেন। পরে তিনি ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হন। এ সময় পরিবারে শুরু হয় আহাজারি।
সংবাদ পেয়ে শিরিনা খাতুনের ভাই নিজাম উদ্দিন (৬০) পার্শ্ববর্তী দর্শনা থানার আকন্দবাড়ীয়া গ্রাম থেকে বোনের মরদেহ দেখতে ছুটে আসেন। কিন্তু মরদেহ দেখার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে উজিরপুর এলাকায় তার মৃত্যু হয়।
নিহত নিজাম উদ্দিন দর্শনা থানার আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের মৃত জানবার মণ্ডলের বড় ছেলে।
এদিকে ভাই-বোনের এমন পরপর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বেলা ১২টার দিকে শিরিনা খাতুনের জানাজা শেষে ডুগডুগি কবরস্থানে দাফন করা হয়। অপরদিকে, তার ভাই নিজাম উদ্দিনের জানাজা আছরের পর আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের তমালতলা কবরস্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে বলে পরিবার সূত্র জানিয়েছে।
হুসাইন মালিক/এমএন/জেআইএম