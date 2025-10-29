রাজশাহী
বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সিটি করপোরেশনে তালা দিয়ে বিক্ষোভ শ্রমিকদের
বেতন বৃদ্ধিসহ নানা দাবি নিয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে নগর ভবনের সামনে এ বিক্ষোভ করেন তারা। এসময় শ্রমিকরা কর্মবিরতির পাশাপাশি সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেন।
শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না, বরং বিষয়টি নানা অজুহাতে এড়িয়ে যাচ্ছে।
তারা জানান, বর্তমানে দৈনিক মজুরি ৪৮৪ টাকা, যা দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিকরা দৈনিক ৭৫০ টাকা পান, অথচ সিটি করপোরেশনের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।
বিক্ষোভে সিটি করপোরেশনের ৩০টি ওয়ার্ডের অন্তত আড়াই হাজার শ্রমিক অংশ নেন। তারা দ্রুত দৈনিক মজুরি ৭৫০ টাকায় উন্নীত করার দাবি জানান। তারা বলেন, ‘বর্তমান বেতনে সংসার চলে না, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচও মেটানো যাচ্ছে না।’
শ্রমিকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- সকল শ্রমিক-কর্মচারীর সর্বনিম্ন মাসিক বেতন ২২,৫০০ টাকা কার্যকর করা, রাষ্ট্র ঘোষিত দৈনিক ৭৫০ টাকা মজুরি প্রদান, প্রতিবছর নির্ধারিত উৎসব ভাতা দেওয়া, প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ, অভিযোগের লিখিত নিষ্পত্তি, অবসরের সময় বিদায় সম্মান প্রদান এবং নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করে অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করা।
শ্রমিকরা জানান, তাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন আরও বিস্তৃত করা হবে। প্রয়োজনে লাগাতার কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।
সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/জিকেএস