সিরাজগঞ্জে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে প্রবাসী যুবককে কুপিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:০৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল (২৯) নামে এক প্রবাসী যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের পূর্বচর কৈজুরি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সিরাজুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত শাহাদৎ মণ্ডলের ছেলে।

নিহতের ভাই আজিজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, সিরাজুল দীর্ঘদিন মালাইশিয়ায় ছিল। সম্প্রতি দেশে ফিরেছে। হঠাৎ গতকাল সন্ধ্যায় অজ্ঞাত কেউ একজন বাড়ি থেকে ভাইকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর আর বাড়িতে আসেনি। আমরা ভেবেছিলাম কোনো বান্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। তার কাছে থাকা ফোনও বন্ধ ছিল। কিন্তু বুধবার ভোরে মুসল্লিরা মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় রাস্তার ওপর ভাইয়ের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে খবর দেয়। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল গফুর জাগো নিউজকে বলেন, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এমন হত্যাকাণ্ড গ্রামের সবাইকে হতভম্ব করে দিয়েছে। তারা এই হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী জাগো নিউজকে এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের শরীরে এলোপাতাড়িভাবে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে বলে তিনি জানান।

