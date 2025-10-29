  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
আমি মদ খাই, আমার লাইসেন্স আছে: আটকের পর তরুণী
অভিযুক্ত তরুণী

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৪৫ পিস ইয়াবা, ৪০ গ্রাম গাঁজা ও এক বোতল ফেনসিডিলসহ এক তরুণীসহ (২২) রবিউল করিম (৩৩) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের বহন করা প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়। পরে তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) ভোরের দিকে তাদের আটক করা হয়।

এসময় ওই তরুণী বলেন, ‌‘আমি মদ খাই, আমার লাইসেন্স আছে। আমার বারের লাইসেন্স করা। আমি ফেনসিডিলে আসক্ত না। আমি শুধু সঙ্গ দিতে তাদের সাথে আসছি। ইয়াবা তো আমার সাথে পায়নি, গাড়িতে পেয়েছে। ইয়াবা আমার সঙ্গীর। যতদিন থানা থাকবে, আমাদের মতো মানুষ থাকবে এবং থানায়ও আসতে হবে।’

অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাজীগঞ্জ সার্কেল) মুকুর চাকমা ও হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক। ওসি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতার তরুণী নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে মিরপুর-১২ পল্লবী থানা এলাকায় বসবাস করেন। তিনি নিজেকে একজন নৃত্যশিল্পী ও তার মদ খাওয়ার লাইসেন্স আছে বলে জানান।

গ্রেফতার রবিউল করিম চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলা গন্ধব্যপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের জয়শরা গ্রামের মতিন মুন্সির ছেলে। তিনি ওই তরুণীর বন্ধু।

এ ঘটনায় হাজীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন বাদী হয়ে মাদক আইনে মামলা করেন। পরে তাদের ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

শরীফুল ইসলাম/এসআর/জিকেএস

