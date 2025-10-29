পাখি শিকারের প্রতিবাদ করায় যুবকের কপালে গুলি

পাখি শিকারের প্রতিবাদ করায় যুবকের কপালে গুলি
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায় পাখি শিকারের প্রতিবাদ করায় মাজহারুল ইসলাম (২৮) নামে এক যুবকের কপালে গুলি করার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ নানশ্রী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ মাজহারুল ইসলাম দানাপাটুলি ইউনিয়নের মিজানুর রহমানের ছেলে। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. সাইফুল ইসলাম। মাজহারুল ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন।
মাজহারুলের ভাষ্য, রাতে তিন যুবক মোটরসাইকেলে করে দক্ষিণ নানশ্রী গ্রামের দিকে আসেন। তাদের হাতে ছিল এয়ারগান। গ্রামের স্থানীয় কবরস্থানের গাছে নানা প্রজাতির পাখির আবাস থাকায় তারা পাখি শিকার করতে চাইলে তার চাচা হারুন অর রশিদসহ কয়েকজন বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে এক যুবক তিনটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। গুলির শব্দ শুনে মাজহারুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করলে ওই যুবক তার কপালে গুলি করে পালিয়ে যায়।
কিশোরগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বুধবার দুপুর পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসকে রাসেল/এনএইচআর/এমএস