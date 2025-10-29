  2. দেশজুড়ে

ধানক্ষেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ধানক্ষেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে প্রাণ গেল শিশুর
নিহত শিশু ইমরানের মায়ের আর্তনাদ

বরগুনার তালতলীতে ধানক্ষেতে ইঁদুর মারার জন্য পেতে রাখা বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইমরান (৮) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের বড় ভাইজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমরান ওই গ্রামের মো. সোহেল ফকিরের ছেলে এবং হরিণবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড় ভাইজোড়া গ্রামের কৃষক মো. আবু সালেহ আকন ধানক্ষেতে ইঁদুর দমনের জন্য পাশের মসজিদ থেকে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতে রাখেন। সকালে ইমরান ও তার মা রিপা বেগম ধানক্ষেতে ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। এসময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় সে। তবে ধানক্ষেতে ওই ফাঁদের কোনো সতর্কবার্তা বা চিহ্ন দেওয়া ছিল না। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত কৃষক আবু সালেহ পলাতক রয়েছেন।

নিহতের মা রিপা বেগম বলেন, আমি বুঝতেই পারিনি ওখানে বিদ্যুতের ফাঁদ পাতা ছিল। সেই ফাঁদে জড়িয়ে আমার ছেলেটা চোখের সামনে মারা গেল।

এ বিষয়ে তালতলী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) মো. ইমরান শেখ বলেন, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে কৃষিক্ষেতে ফাঁদ পাতানো সম্পূর্ণ অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজালাল জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

নুরুল আহাদ অনিক/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।