নারায়ণগঞ্জে বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

নারায়ণগঞ্জে বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা- সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন প্রিমিয়ার স্টিল অ্যান্ড রোলিং মিলস কারখানার শ্রমিকরা। এসময় শ্রমিকরা সড়কে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে দেয় এবং টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর ২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার বরপা এলাকায় কয়েকশ শ্রমিক এই অবরোধে অংশ নেন। তবে দেড় ঘণ্টা অবরোধের পর তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।
শ্রমিকরা জানান, চার মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে তাদের। বেতন না পাওয়ায় প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিকের সংসার চালানো এবং বাসা ভাড়া পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই তারা মালিকপক্ষের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা বলেছেন। কিন্তু এতে কোনো ফল আসেনি। তবে শ্রমিকদের চাপের মুখে পড়ে মালিকপক্ষ বুধবার সকালে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দেন।
তারা আরও জানান সেই অনুযায়ী বুধবার মালিকপক্ষ ২০ দিনের বকেয়া ভাতা পরিশোধ করার চেষ্টা করলে শ্রমিকরা তা মেনে নেয়নি। পরে উত্তেজিত শ্রমিকরা কারখানার সামনের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করেন। পরে বিক্ষোভকারীরা সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এবং গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ শুরু করেন।
এ বিষয়ে কারখানার ঠিকাদার মিন্টু মিয়া বলেন, শ্রমিকদের দাবিকৃত বকেয়া ভাতার মধ্যে এক মাসের টাকা পরিশোধের চেষ্টা করেছিলাম শ্রমিকরা তা মানেনি। মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পূরণ করার চেষ্টা চলছে।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিক অসন্তোষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার বিষয় নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক।
নাজমুল হুদা/এনএইচআর/এমএস